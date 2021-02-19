حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 19 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات الأبراج، اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، وفيما يخص برج القوس، قالت:مهنيا: كعادتك تحب العمل بدون الإلتزام بقيود، حافظ على عملك وركز حتى تعوض الفترة السابقة وتواصل نجاحك، ولا تدخل أي مشاريع بدون دراسة جيدة لها، احذر التسرع وفكر جيدًا.

عاطفيا: علاقتك العاطفية أكثر استقرارا من الفترة السابقة التي كنت تعاني فيها من التوتر والضغوط التي كانت تؤثر على حياتك العاطفية.

صحيا: تشعر بالرغبة في تحسين روتينك الغذائي بعد أن تسبب الأكل غير الصحي في زيادة وزنك وزيادة ملحوظة، ابدأ بحمية صحية لتحافظ على قوامك كما ترغب.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.