حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 19 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات الأبراج، اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، لجميع الأبراج الفلكية والتى جاءت على النحو التالي:برج الحمل

مهنيا: حاول أن تتماسك أمام الضغوطات فالحظ في صالحلك هذة الفترة، وقد تتلقى أخبار جيدة، بشأن عمل جديد، فا استخدم قوتك وخبرتك بحكمة ولا تتسرع في اتخاذ القررات.

عاطفيا: تخلي عن مخاوفك، سوف تتخطى مشكلة عاطفية كبيرة كن بجانب شريك حياتك حتى تتخطى هذه المرحلة.

صحيا: بسبب الظروف الجوية المتغيرة قد تعاني من نزلة برد مفاجأة، عليك الحذر واتخاذ التدابير الوقائية.

برج الثور

مهنيا: خذ الأمور بسلاسة وسهولة، لحل المشاكل التي تواجهك في عملك، وحاول أن تتفادى المناقشات الحادة مع زملاء العمل هذه الفترة.

عاطفيا: الشريك سيهتم بك بشكل كبير وستحصل على دعم كبير منه، فحاول التعبير له عن حبك بشكل أكبر.

صحيا: خذ كل الاحتياطيات اللازمة لحماية نفسك من نزلات البرد والحساسية واعتني بصحتك جيدا.

برج الجوزاء

مهنيا: تسيطر عليك طاقة سلبية قوية منذ فترة، وتشعر بأنك وحدك وتعمل بمفردك، فترة صعبة لكن ستمر بعدما تكشف لك معادن الكثير من حولك.

عاطفيا: لا تندم علي التعامل مع الشريك بحسن نية، اعتبر هذه الفترة لتساقط الأقنعة والمفاجآت تماسك لكي لا تشعر بالصدمة.

صحيا: يتنابك شعور قوي بالكسل والخمود، تناول الخضروات والفاكهه لتزيد من إحساسك بالطاقة.

برج السرطان

مهنيا: حاول أن تستغل أي فرصة تتاح لك هذه الفترة، كن صائد للفرص، حتى لا تندم وتتمنى لو تقدم لك مثل هذه الفرص مرة أخرى.

عاطفيا: قد تدخلون علاقة عاطفية، تجدون فيها الحب المنتظر، لا داعي للقلق، سوف يتحقق حلمك بإقامة علاقة عاطفة ناجحة.

صحيا: الصحة جيدة والمعنويات مرتفعة حافظ على هذا ولا تعرض نفسك لما يتعبك ويأذي طاقتك.

برج الأسد

مهنيا: لا تدخل العواطف في العمل ولا تسمح باستغلالك، خذ أمورك العملية بموضوعية وعقلانية أكثر، خطوة جديدة سوف تحدث تطور مشهود في مجال عملك

عاطفيا: حاول أن تكون صاحب قرار في حياتك العاطفية، ولا تدع شريكك يستغلك ويستغل عاطفتك الزائدة، فا انتبة.

صحيا: تخلص من الطاقة السلبية التي بداخلك، فأنت تتظاهر أنك بخير ولكن بداخلك وجع تحاول إخفائه.

برج العذراء

مهنيا: مهما كان عملك بسيط، فاأعلم أن الإتقان هو طريقك للنجاح والتميز، ابتعد عن التكرار والملل وابحث عن التجديد واجتهد لتصل لما تريد.

عاطفيا: ليس البعد عن الحب هو الحل الأمثل ولكن البعد عن من لا يستحق الحب، إذا عرض عليك تجربة حب جديدة عليك خوض التجربة بدون الخوف من تجربتك السابقة.

صحيا: لا تتهاون في صحتك والتزم بتعليمات الطبيب حتى لا تتعرض لمشاكل صحية أنت في غني عنها.

برج الميزان

مهنيا: منذ فترة وأنت متوتر وهذا انعكس كثيرا علي عملك وأدائك، كن متفائل وأقدم على حياتك العملية أكثر لتجد طريق نجاحك وتحقق أهدافك.

عاطفيا: تصرفاتك هذة الفترة محيرة جدا بالنسبة للشريك فهو لا يفهم أسبابها.. شريكك يحاو إسعادك وأنت تجد معه مالا تجده مع غيره لأنة توأم روحك، استمتعا فالسعادة تحيط بيكما.

صحيا: تعاني من بعض الوجع في الظهر وفقرات العمود الفقري بسبب كثرة الأعمال التي تقوم بها وحمل الأشياء الثقيلة.

برج العقرب

مهنيا: عليك أن تستعيد ثقتك في نفسك، وتتعامل بإيجابية مع المحيطين بك حاول أن تتعاون معهم وتشاركهم اأمالهم، الثقة ستعطيك الدافع لتكمل مسيرة نجاحك.

عاطفيا: هذه الفترة كانت تصرفاتك غريبة اتجاة الحبيب، انتبه لأن تكرار مثل هذه التصرفات سوف تكون السبب في خسارته للأبد.

صحيا: ممارسة الرياضة تجعلك أكثر تركيزا وتحافظ على جسمك ولياقتك البدنية وتصفي ذهنك وتلهمك التفكير السليم.

برج القوس

مهنيا: كعادتك تحب العمل بدون الإلتزام بقيود، حافظ على عملك وركز حتى تعوض الفترة السابقة وتواصل نجاحك، ولا تدخل أي مشاريع بدون دراسة جيدة لها، احذر التسرع وفكر جيدا.

عاطفيا: علاقتك العاطفية أكثر استقرارا من الفترة السابقة التي كنت تعاني فيها من التوتر والضغوط التي كانت تؤثر على حياتك العاطفية.

صحيا: تشعر بالرغبة في تحسين روتينك الغذائي بعد أن تسبب الأكل غير الصحي في زيادة وزنك زيادة ملحوظة، ابدأ بحمية صحية لتحافظ على قوامك كما ترغب.

برج الجدي

مهنيا: توقف عن قياس كل شئ بالماديات، فهناك أشياء معنوية أهم من ذلك، لذلك لا تقيس نجاحك في عملك بالنجاح المادي فقط، لأن هذه الفترة الماديات معك ليست في أحسن حالتها، وتتعرض لأحداث صعبة ولكن سوف تخرج منها أقوى.

عاطفيا: تشعر بحالة من الملل والجمود اتجاه علاقتك العاطفية، وهذا ما يؤثر على مزاجك بالسلب، ويجعلك في حيرة كبيرة غير قادر على اتخاذ القرار الصحيح.

صحيا: تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة واهتم دائما بنظافة يدك والإجراءات الوقائية التي تجنبك خطر العدوى.

برج الدلو

مهنيا: هذه الفترة ممكن أن تقابل بعش المشكلات في عملك ولكن ستصل إلى حلول سريعة لها، لأنك تملك من الذكاء والخبرة مايؤهلك للنجاح والتقدم بشكل أفضل.

عاطفيا: حبيبك يعاني من الملل نتيجه للروتين المستمر في علاقتكما، ولأنك تهمله بسبب اهتمامك بعملك وانشغالك عنه كثيرا.

صحيا: صحتك ليست في أحسن حالتها، جسدك يحتاج للراحة، الأرق وكثرة التفكير يضر بصحتك كثيرا.

برج الحوت

مهنيا: فترة مهنية صعبة، تشعر بزيادة الأعباء عليك ولكن تذكر دائما بعد الفترات الصعبة يأتي الأمل والفرص تكون أفضل، لا تتخلى عن إيجابيتك المعتادة حتى تتخطي هذه الفترة.

عاطفيا: من الممكن أن تقابل شخص يجذب انتباهك بشكل كبير، إذا كنت أنهيت علاقتك السابقة تعلم منها أن لا تقع في نفس الأخطاء مرة أخرى.

صحيا: دفئ جسمك جيدا ولا تتهاون وتلبس ثياب خفيفة تجعلك عرضة لنزلات البرد هذه الفترة.