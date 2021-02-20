حظك اليوم.. برج الجدى السبت 20 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجدى على النحو التالي:مهنيًا: حاول أن تفتح مجالات عملية جديدة لنفسك، وتحرك لتنفيذ الأفكار التي تدرو في عقلك، وحاول الاستفادة منها على أكمل وجه.

عاطفيًا: تحاول الحفاظ على علاقتك العاطفية، ولكن يبدو أن ذلك أصبح مهمه صعبة ومتعبة نفسيًا لك، شريك حياتك يتفهم ذلك ولكن وضعه سئ ولا يستطيع التعبير عن مشاعره.

صحيًا: لا تدع المشاكل المهنية والعاطفية ثؤثر علي نفسيتك وتدخلك إلي نفق مظلم وتستسلم للعزلة النفسية التي تشعر بها الآن.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.