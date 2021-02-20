مهنيًا: لا تيأس لأن مخاوفك ليس لها أساس من الصحة، إن كنت تبحث عن عمل فلديك عمل جديد سيكون إضافة لك وستجد فيه الدعم المادي والمعنوي.
عاطفيًا: قبل ان تعترف للشريك بحبك ومشاعرك تأكد من صدقه وحبه ومشاعره لك، أعطي الحب بتوازن، فلا تكن صلب وقاسي ولا تكن معطاء أكثر من اللازم.
صحيًا: ابتعد عن المثلجات والأطعمه الغنية بالسكريات حتي تحافظ علي أسنانك ولا يعود لك ألم الأسنان مرة أخرى.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم.. برج العذراء السبت 20 فبراير 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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