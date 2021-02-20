يحبون مساعدة الآخرين.. مميزات مواليد برج الحوت

تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن مميزات مواليد برج الحوت.
مميزات مواليد برج الحوت- من صفات مواليد برج الحوت أنهم أشخاص مبدعة.
- أشخاص ذات شخصية حساسة وعاطفية وبديهية، ومتواضعة ورومانسية.
- لديهم القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبوء بها وتحليلها، وقراءة إشارات العقل الباطن لدى الآخرين دون أن يفصحوا عنها، معتمدين على لغة الجسد.
- أشخاص ناجحين ومبدعين جدًا ويحبون تقديم المساعدة للآخرين، وحل مشاكلهم لإسعادهم.
- يفكرون بقلبهم لا بعقلهم ويكرهون مواجهة الآخرين أو إيذائهم ما دام لديه فرصة لتجنب ذلك.
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- يصعب عليهم رفض طلب أي أحد، فقول كلمة لا أمر صعب بالنسبة لهم للغاية.
- قادرين على إظهار مشاعرهم بطريقة جديدة.
- يتخذون القرارات بناء على حدسهم القوي.
- يحبون أن يكونوا مركز الاهتمام من شريكهم ويفضلون الشعور بالرغبة والتقدير ممن حولهم.
- يفضلون الحياة البسيطة وغير المعقدة، ويبتعدون عن مظاهر الحياة الفارهة.
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