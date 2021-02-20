حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 20 فبراير 2021

مهنيا: قد تحصل على مكافأة، أو تعرض عليك فرصة جيدة توفر لك مبلغ مالي، يشعرك بالرضا ويعيد ثقتك بنفسك وشغفك على عملك.عاطفيا: عدم الاستقرار في علاقتك العاطفية يشعرك بالضعف، لكن لا تشعر بالذنب إذا كانت العلاقة لا تستحق أن تتمسك بها، اخرج من ضعفك فالقادم لك أفضل.صحيا: احترس من الإصابات الجسدية البسيطة، وحافظ على صحتك، انهي أعمالك واسترخي لتحسن من صحتك ونفسيتك.مهنيا: علاقتك الجيدة مع رؤسائك ومتابعتك لزملائك واهتمامك بعملك يحسن من أدواتك ويصلك للمكانة التي تريد في عملك.عاطفيا: احذر أن تقع في نفس المشاكل مع الشريك، فكر جيدا، لأن حياتك العاطفية تمر بتغيرات ايجابية هذه الفترة.صحيا: احرص على تناول المشروبات الصحية الدافئة لتحميك من نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي.

الجوزاء

مهنيا: بداية مشروع جديد تفكر به منذ فترة وتم تأجيله أكثر من مرة، فكر جيدا ولا تتسرع وخد الخطوة لوضع أساس جيد لمستقبلك المهني الجديد.

عاطفيا: كن أكثر جدية واستقرار في علاقتك العاطفية، ولا تجعل العوامل الخارجية تفسد عليك حياتك مع شريكك.

صحيا: لديك إجهاد عقلي يسبب لك الصداع نتيجه للتوتر الذي تعاني منه في عملك أو في علاقاتك، فحاول التخلص من هذا التوتر.

السرطان

مهنيا: تستخدم الخداع في عملك هو في مصلحتك ولكن لايدوم، فلا تنغمس في هذه الأشياء وحاول كسب ثقة الجميع لتصل للحب الذي تستحقه.

عاطفيا: لا تكون عدوانيا مع الحبيب وتخلي عن غرورك من أجل أن تستمتع بحياتك العاطفية، كلما أسرعت في إدراك ذلك كلما كان أفضل لك.

صحيا: تعاني من بعض مشاكل العظام، مثل وجع الرقبة وكذلك تعاني من انخفاض طاقتك وذلك يؤثر على قدرتك في العمل.

الأسد

مهنيا: حاول أن تكون متواضع مع زملائك ومن هم أقل منك في العمل حتى تستطيع كسب محبتهم وثقتهم التي تؤهلك للوصول لمكانة أفضل في عملك.

عاطفيا: تعاني من الكر والفر في علاقاتك العاطفية الشئ الذي يسبب لك عدم الاستقرار مع الشريك ويزيد الفجوة بينكما.

صحيا: يجب أن تقوي جهاز المناعة لديك من خلال تناول الخضروات والفواكة وممارسة الرياضة بشكل منتظم.

العذراء

مهنيا: لا تيأس لأن مخاوفك ليس لها أساس من الصحة، أن كنت تبحث عن عمل فلديك عمل جديد سيكون إضافة لك وستجد فيه الدعم المادي والمعنوي.

عاطفيا: قبل أن تعترف للشريك بحبك ومشاعرك تأكد من صدقه وحبه ومشاعره لك، اعطي الحب بتوازن، فلا تكن صلب وقاسي ولا تكن معطاء أكثر من اللازم.

صحيا: ابتعد عن المثلجات والأطعمة الغنية بالسكريات حتي تحافظ على أسنانك ولا يعود لك ألم الأسنان مرة أخرى.

الميزان

مهنيا: النجاح حليفك هذه الفترة وهو نتاج مجهودك الفترة السابقة، لذلك استمتع بنجاحك وطور قدراتك العملية لتصل لهدفك وتحصل على المكانة التي تتمنها.

عاطفيا: ستحظي بالاهتمام أكثر من أي وقت مضي خذ وقتك لتقرر بإرادتك مع من تكون ومن يناسبك أكثر.

صحيا: الانضباط في تناول الأطعمة المفيدة وممارسة الرياشة وتناول الفيتامينات اللازمة لك تساعدك كثيرا في الحفاظ علي صحتك هذه الفترة.

العقرب

مهنيا: من المحتمل أن تحدث بعض التغيرات في مجال عملك، قد تكون محبط في البداية لكن مع الوقت ستعرف أنها فرصة جيدة لكن تحتاج إلى الشجاعة والتركيز لتحقق ما تريد.

عاطفيا: كانت حالتك مرتبكة بعض الشئ هذه الفترة ولم تستطع فهَم الموقف الذي مررت به مع الشريك مما وضعك تحت ضغط قوي وجعلك تتصرف علي غير عادتك والآن تفكر كيف تحسن هذا الموقف.

صحيا: يبدو عليك التعب والإجهاد بسبب الجهود المتراكمة عليك التي تحاول التخلص منها في آسرع وقت وهذا يؤثر بشكل كبير عليك.

القوس

مهنيا: تحتاج إلى إظهار روحك العملية بشكل كبير هذه الفترة، تتعامل مع عملك بمزاجية أكثر من المهنية، استخدم إمكانياتك العملية لتكون الأفضل دائما كما تعودت.

عاطفيا: من الضروري التفاهم مع الحبيب وأن تحاول التقدم أكثر ناحيته، لأنه غير راضي ويشعر أنه غير راضي ويريد أن تبذل جهد أكثر في علاقتك معه.

صحيا: خذ قسط من الراحة والنوم قبل الدخول في مهمة جديدة، وفي وقت فراغك ابحث عن الهدوء والتأملات التي تساعدك في تجديد نشاطك.

الجدي

مهنيا: حاول أن تفتح مجالات عملية جديدة لنفسك وإبداء تتحرك لتنفيذ الأفكار التي تدرو في عقلك وحاول الاستفادة منها على أكمل وجهه.

عاطفيا: تحاول الحفاظ على علاقتك العاطفية ولكن يبدو أن ذلك أصبح مهمة صعبة ومتعبة نفسيا لك، شريك حياتك يتفهم ذلك ولكن وضعه سئ ولا يستطيع التعبير عن مشاعره.

صحيا: لا تدع المشاكل المهنية والعاطفية تؤثر علي نفسيتك وتدخلك إلى نفق مظلم وتستسلم للعزلة النفسية التي تشعر بها الآن.

الدلو

مهنيا: لا تتصرف بشكل غريب ومختلف اليوم، فذلك سيؤثر على انطباع الآخرين عنك، ستحصل على العديد من الفرص لتذيد من نجاحك في عملك ولكن احذر التهور في تصرفاتك.

عاطفيا: الشخص الذي كان الصديق المقرب هو الآن مصدر الحب والثقة، هو لا يستطيع التعبير عن مشاعره خوفا من القادم، ولعدم إحساسه بالأمان في العلاقات العاطفية، اقض بعض الوقت معه لتكتشف حقيقة مشاعركما لبعض هل هي صداقة أم حب؟

صحيا: صحتك تتحسن بشكل كبير ولكن تتعرض للإرهاق بسبب كثرة الأعباء والمسؤليات والتفكير المستمر، تحتاج إجازة وأخد قسط من الراحة والنوم الجيد حتة تستطيع استعادة نشاطك مرة أخرى.

الحوت

مهنيا: أنت شخص طموح وقادر على تخطي الصعاب وهناك تقدم كبير في عملك وتحصل على دعم من رؤسائك وهذا ما يجعلك تتقدم بشكل أفضل من زملائك، لذلك حافظ على ماحققت من نجاح، وأبدع في أفكارك العملية.

عاطفيا: أنت متردد بشكل كبير تجاه علاقة عاطفية ويجب أن تفكر جيدا وتحدد موقفك، لديك بعض القلق والتخوف لذلك فكرا جيدا لأخد القرار السليم.

صحيا: لأنك تشعر بالاستقرار الصحي تركت صحتك بدون اعتناء، لا تهمل أي ألم تشعر به ولا تكثر من تناول المسكنات التي تضر صحتك جدا.