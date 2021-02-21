حظك اليوم.. برج القوس الأحد 21 فبراير 2021

مهنيا: تشعر برغبة كبيرة لإنجاز الكثير من الأعمال المؤجلة عندك التي تم تكليفك بها، حاول أن تكون أكثر جدية وتنظم وقتك حتى تنهي هذة الأعمال المتراكمة.
عاطفيًا: تعيش حالة استقرار عاطفي بعد فترة ماضية متعبة جدا وكأنه تعويض عن الألم الذي كنت تشعر به، فترة جيدة سوف تلقي بها المزيد من الاهتمام والحب.
صحيا: تعاني من ألم الأسنان بسبب إهمالك بها في العلاج قم بزيارة الطبيب وتوقف عن تناول المسكنات التي تضر معدتك.
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