حظك اليوم.. برج القوس الأحد 21 فبراير 2021

تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:مهنيا: تشعر برغبة كبيرة لإنجاز الكثير من الأعمال المؤجلة عندك التي تم تكليفك بها، حاول أن تكون أكثر جدية وتنظم وقتك حتى تنهي هذة الأعمال المتراكمة.

عاطفيًا: تعيش حالة استقرار عاطفي بعد فترة ماضية متعبة جدا وكأنه تعويض عن الألم الذي كنت تشعر به، فترة جيدة سوف تلقي بها المزيد من الاهتمام والحب.

صحيا: تعاني من ألم الأسنان بسبب إهمالك بها في العلاج قم بزيارة الطبيب وتوقف عن تناول المسكنات التي تضر معدتك.

