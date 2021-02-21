حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 21 فبراير 2021

تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:مهنيا: عندك طاقة تشتت، لابد أن تركز في عمل واحد فقط لتستطيع إنهاءه على أكمل وجه، وتكون النتيجة في صالحك حتى في أدق التفاصيل.

عاطفيا: تجنب الشجار مع شريكك لأنه يمر بفترة نفسية غير مستقرة، اجعله يشعر بالاهتمام والتفاهم معك.

صحيا: ابتعد عن التمارين الرياضية العنيفة حتى لاتتعرض لإصابة سلبية ثؤثر عليك.

