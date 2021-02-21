حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 21 فبراير 2021

مهنيا: عندك طاقة تشتت، لابد أن تركز في عمل واحد فقط لتستطيع إنهاءه على أكمل وجه، وتكون النتيجة في صالحك حتى في أدق التفاصيل.
عاطفيا: تجنب الشجار مع شريكك لأنه يمر بفترة نفسية غير مستقرة، اجعله يشعر بالاهتمام والتفاهم معك.
صحيا: ابتعد عن التمارين الرياضية العنيفة حتى لاتتعرض لإصابة سلبية ثؤثر عليك.
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