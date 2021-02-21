حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 21 فبراير 2021

تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الدلو على النحو التالي:مهنيًا: لا تلوم الآخرين علي ماتسبب فيه اهمالك وتهورك، حاول الالتزام أكثر من ذلك في العمل، عندك تغير للأفضل ولكن يتوقف علي إرادتك وتصرفاتك.

عاطفيًا: شريكك يشعر بالمسؤلية الكبيرة من ناحيتك، اترك له المساحة حتى يشعر بأهمية وحبك له، لا تمنعه عن مشاركتك اهتماماتك وحلول مشكلاتك.

صحيًا: حافظ علي ممارسة الرياضة وشرب الكثير من الماء وأخذ قسط كافي من الراحة والنوم حتي تجدد نشاطك مرة أخرى.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.