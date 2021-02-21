مهنيا: قد تتلقي الكثير من الاخبار السيئة في عملك هذة الفترة، ولكن ستكتشف في نفسك مميزات وصفات تعلمك كيف تجتاز ذلك وتزيد من ثقتك في نفسك وثقة الاخرين بك.
عاطفيا: حبيبك يمر بفترة متعبة ويحتاج دعمك وسندك لانه لايشعر بوجودك بجانبه، الاهتمام يعيد الروح لعلاقتكم ثانيا.
صحيا: تعاني من فقد الشهية والسبب ليس تعب او مرض وانما السبب نفسي بسبب ماتمر به من مشاكل في العمل والعاطفة عالج الاسباب الحقيقية لتستعيد نشاطك وصحتك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 21 فبراير 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.