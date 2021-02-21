حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 21 فبراير 2021

تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:مهنيا: حالتك المزاجية ليست في احسن احوالها، الامر الذي تسبب في حدوث توتر في عملك وبعض المشكلات الصغيرة التي تؤثر عليك، اهدأ لتستطيع استعادة تركيزك العملي.

عاطفيا: تشعر بالملل في حياتك العاطفية نتيجه لأخطاء مررت بها وأحيانا تشعر بالندم علي تصرفاتك الفترة الماضية، عليك ايجاد الحلول لتغلب علي هذا الملل.

صحيا: التزم بالعادات الصحية في الاكل والرياضة حتي تتمكن من الحفاظ علي لياقتك البدنية وتتمكن من القيام بمهامك دون الشعور بالاجهاد.

