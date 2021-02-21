حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 21 فبراير 2021

مهنيا: تعرف نقاط قوتك جيدا لذلك يجب ان تستغلها بطريقة صحيحة لتحقيق الانجازات العملية في حياتك، وتعرف ايضا نقاط ضعفك فلا تجعلها سبب في شعورك باليأس.
عاطفيا: فكر جيدا قبل اخذ اي قرار في علاقتك العاطفية، حتي لاتتسبب في الاساءة لنفسك او لشريكك وتتسبب له او لنفسك بالحزن والغضب.
صحيا: حافظ علي صحتك بتناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن الوجبات السريعة التي تضرك وتزيد من وزنك وتسبب مشاكل صحية مع مرور الوقت.
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