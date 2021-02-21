حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 21 فبراير 2021

الحمل
مهنيا: عندك طاقة تشتت، لابد أن تركز في عمل واحد فقط لتستطيع إنهاءه على أكمل وجه، وتكون النتيجة في صالحك حتى في أدق التفاصيل.
عاطفيا: تجنب الشجار مع شريكك لأنه يمر بفترة نفسية غير مستقرة، اجعله يشعر بالاهتمام والتفاهم معك.
صحيا: ابتعد عن التمارين الرياضية العنيفة حتى لا تتعرض لإصابة سلبية تؤثر عليك.
الثور
مهنيا: أنت ملتزم في عملك ونتيجه التزامك سوف تجد تغيرات إيجابية مهمة الفترة القادمة ولكن ضع روتين يومي يساعدك على تنظيم وقتك وعملك.
عاطفيا: أهم مايميز شريكك هو أنه يتوافق معك في جميع الصفات وهذا مايجعلك تشعر بالراحة والاستقرار النفسي معه.
صحيا: ابتعد عن الإفراط في تناول الموالح لأنها تؤثر على صحتك بالسلب ولا تنسي أن تشرب كثير من الماء.
الجوزاء
مهنيا: ابحث عن مهارات جديدة تضيف لك التميز في عملك، ستتمكن بفضل اخلاصك واجتهادك من تحقيق انجاز مهم في حياتك العملية.
عاطفيا: تواجه تحدي في احتواء شريكك، ستنجح في هذا التحدي وتكسب ثقته الأمر الذي سيحدث فارق في علاقتكما بشكل لم يكن متوقع.
صحيا: تشعر بصداع نتيجة ضغوط العمل المتزايدة في العمل، حاول أن تحصل على قسط من الراحة والنوم لتستعيد نشاطك.
السرطان
مهنيا: حاول أن تسترخي بعض الوقت ولا تجهد نفسك كثيرا في العمل بلا داعي حتى لا تشعر بالملل والاستزاف والإرهاق وتستطيع مواصلة عملك.
عاطفيا: اعمل على استعادة شريك حياتك والوصول إلى الاستقرار في علاقتك حتى لا تصلا إلى طريق مسدود يتسبب في زيادة المشاكل بينكما.
صحيا: لا تقف كثيرا واجلس بطريقة صحيحة حتى لا تشعر بألم في الظهر والقدم.
الأسد
مهنيا: حالتك المزاجية ليست في أحسن أحوالها، الأمر الذي تسبب في حدوث توتر في عملك وبعض المشكلات الصغيرة التي تؤثر عليك، تحلى بالهدوء لتستطيع استعادة تركيزك العملي.
عاطفيا: تشعر بالملل في حياتك العاطفية نتيجة لأخطاء مررت بها وأحيانا تشعر بالندم على تصرفاتك الفترة الماضية، عليك إيجاد الحلول للتغلب على هذا الملل.
صحيا: التزم بالعادات الصحية في الطعام والرياضة حتى تتمكن من الحفاظ على لياقتك البدنية وتتمكن من القيام بمهامك دون الشعور بالإجهاد.
العذراء
مهنيا: تعرف نقاط قوتك جيدا لذلك يجب أن تستغلها بطريقة صحيحة لتحقيق الانجازات العملية في حياتك، وتعرف أيضا نقاط ضعفك فلا تجعلها سبب في شعورك باليأس.
عاطفيا: فكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار في علاقتك العاطفية، حتى لا تتسبب في الإساءة لنفسك أو لشريكك وتتسبب له أو لنفسك بالحزن والغضب.
صحيا: حافظ على صحتك بتناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن الوجبات السريعة التي تضرك وتزيد من وزنك وتسبب مشاكل صحية مع مرور الوقت.
ميزان
مهنيا: جدد من الأفكار العملية لديك، وابتكر ما يجعلك تقبل على العمل أكثر ويساعدك على تحسين حالتك النفسية والمهنية.
عاطفيا: هدوء بينك وبين الشريك، صلح ورجوع وإزالة الكثير من التوتر الذي مررت بهم الفترة السابقة والشعور بالكثير من الاهتمام منه.
صحيا: تحتاج لأخذ حمام ساخن ليزول شعور التوتر عنك، واستبدل المهدئات الكيميائية بالمهدئات الطبيعية التي تفيدك.
العقرب
مهنيا: قد تتلقى الكثير من الأخبار السيئة في عملك هذه الفترة، ولكن ستكتشف في نفسك مميزات وصفات تعلمك كيف تجتاز ذلك وتزيد من ثقتك في نفسك وثقة الآخرين بك.
عاطفيا: حبيبك يمر بفترة متعبة ويحتاج دعمك وسندك لأنه لا يشعر بوجودك بجانبه، الاهتمام يعيد الروح لعلاقتكما ثانيا.
صحيا: تعاني من فقد الشهية والسبب ليس تعب أو مرض وإنما السبب نفسي بسبب ما تمر به من مشاكل في العمل والعاطفة عالج الأسباب الحقيقية لتستعيد نشاطك وصحتك.
القوس
مهنيا: تشعر برغبة كبيرة لانجاز الكثير من الأعمال المؤجلة عندك التي تم تكليفك بها، حاول أن تكون أكثر جدية وتنظم وقتك حتى تنهي هذه الأعمال المتراكمة.
عاطفيا: تعيش حالة استقرار عاطفي بعد فترة ماضية متعبة جدا وكأنه تعويض عن الألم الذي كنت تشعر به، فترة جيدة سوف تلقي بها المزيد من الاهتمام والحب.
صحيا: تعاني من لم الأسنان بسبب إهمالك بها في العلاج قم بزيارة الطبيب وتوقف عن تناول المسكنات التي تضر معدتك.
الجدي
مهنيا: تشعر بالرغبة في الدخول في مشروع تجاري جديد، أو الاستثمار في عقار، ولكن فكر جيدا حتى يكون اختيارك أمن بدلا من الدخول في مغامرة تكلفك الكثير.
عاطفيا: تشعر باهتمام أكبر من شريكك وبداية لوجود مساحة تفاهم بينكما، حافظ على هذه الحالة فهو متمسك بك وسوف يخضع لشروطك لتكون معه لأنه يحبك.
صحيا: حافظ على نفسك من العصبية المفرطة التي من الممكن أن تتسبب لك ارتفاع ضغط الدم والصداع المستمر.
الدلو
مهنيا: لا تلوم الآخرين على ما تسبب فيه إهمالك وتهورك، حاول الالتزام أكثر من ذلك في العمل، عندك تغير للأفضل ولكن يتوقف على إرادتك وتصرفاتك.
عاطفيا: شريكك يشعر بالمسؤلية الكبيرة من ناحيتك، اترك له المساحة حتى يشعر بأهمية وحبك له، لا تمنعه عن مشاركتك اهتماماتك وحلول مشكلاتك.
صحيا: حافظ على ممارسة الرياضة وشرب الكثير من الماء وأخذ قسط كافي من الراحة والنوم حتى تجدد نشاطك مرة أخرى.
الحوت
مهنيا: أنت شخص مجتهد ولكن مشتت نفسك في أكثر من اتجاه، وطموحك محدود فكر في المستقبل بشكل أكبر، لتكون من أصحاب المشاريع والاستثمارات.
عاطفيا: رغبة قوية في إعادة علاقة قديمة كانت قد انتهت للأبد ولكن بمجرد تفكيرك فيها تشعر أنه من الصعب أن تتخطاها ولا تستطيع نسيانها.
صحيا: حاول أن تغير روتينك الغذائي الذي يتسبب في وجع بجهازك الهضمي وإذا شعرت بتكرار التعب استشر الطبيب والتزم بالعلاج المناسب.
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