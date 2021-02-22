حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 22 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج القوس اليوم الإثنين 22 فبراير 2021، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا:عليك أن تبتعد عن المشاعر في اتخاذ قرارات حاسمة اليوم، ثق بقدراتك على التفوق ولا تدع أحدًا يحبطك.

عاطفيًا: لا شيء يقلق علاقتك بالحبيب ولن تتوانى عن الوقوف إلى جانبه، بعض الأشخاص يحاولون الإيقاع بينكما.

صحيًا: ثق بما يطلبه منك اختصاصي التغذية، فهو لا يفرض عليك شيئًا قد يضر بك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.