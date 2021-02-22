حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 22 فبراير 2021

الحمل
مهنيًا: النيات المبيتة عند بعض الزملاء لن تكون في مصلحتك، فبادر اليوم قبل الغد إلى توضيح وجهة نظرك عبر رسائل صارمة.
عاطفيًا: تحاش قدر الإمكان الغيرة العائلية، غيرة تشتت تفكيرك وتؤدي بك الى نتيجة غير محمودة.
صحيًا: لا توفر أي فرصة للسفر في رحلات ترفيهية أو سياحية، فهي ضرورية للراحة من ضغط العمل.
الثور
مهنيًا: أجواء العمل المريحة تساعد في إنجاز الأعمال المطلوبة منك على أكمل وجه.
عاطفيًا: عليك أن تلتقي الشريك في مكان هادئ، وهذا يساعد على توضيح الأمور.
صحيًا: استشارة الطبيب بين وقت آخر ضرورية، ولا سيما مع التقدّم في السن.
الجوزاء
مهنيًا: توقع ازدهارًا وتحسنًا في الأمور المادية اليوم، فالأزمة التي كنت تمر بها تنتهي قريبًا.
عاطفيًا: لا تتسرّع في قراراتك العاطفية وفكر بهدوء أكثر. كن حكيمًا في تعاطيك مع الشريك.
صحيًا: لا تخرج من المنزل بعد الاستحمام مباشرة، فقد تصاب بنزلة برد.
السرطان
مهنيًا: تنطلق اليوم إلى عملك بالكثير من الحماسة بعد فترة من الركود.
عاطفيًا: لا تخفِ مشاعرك عن الحبيب وصارحه بها. الثقة ضرورية لاستمرار نجاح العلاقة.
صحيًا: كن على ثقة تامة أن ممارسة الرياضة ولو على نحو غير منتظم مفيدة للجسم.
الأسد
مهنيًا: الوقت غير ملائم للقيام بمغامرة جديدة. حذار الفوضى والغش. لا توسّع دائرة التحرّك قبل درس المعطيات بدقة.
عاطفيًا: أنشد الهدوء والسلامة والتناغم مع الشريك. ثابر على ما بدأت به، فهو وحده القادر على تغيير نمط حياتك.
صحيًا: إياك والتدهور الصحي الذي يصيبك منذ مدة، استشر طبيبك بأسرع وقت.
العذراء
مهنيًا: حاول تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيرًا ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور.
عاطفيًا: إخف جانبك السلبي أمام الشريك كلما واجهت ضغوطًا في حياتك العملية. فهو لن يتحمل منك ذلك طويلًا.
صحيًا: أنى توجهت هذه الأيام رأيت الناس يمارسون الرياضة، فلم لا تتشبه بهم؟
الميزان
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر إيجابية إذا أردت تعزيز موقعك في العمل ضمن صفوف النخبة.
عاطفيًا: خداع الحبيب يكون في غير مصلحتك في التعامل معه، وخصوصًا أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك.
صحيًا: تكثر من السهر وشرب الكحول، وغير مدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور.
العقرب
مهنيًا: لا تعتقد أن من الأفضل تأجيل خططك، بل نفّذ عندما تدعو الحاجة، وخصوصًا أنّ الديناميكية لا تنقصك والمخيّلة تثريك بأفكار جيدة.
عاطفيًا: تسحر القلوب بجاذبيتك التي تتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم.
صحيًا: تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة.
القوس
مهنيًا:عليك أن تبتعد عن المشاعر في اتخاذ قرارات حاسمة اليوم. ثق بقدراتك على التفوق ولا تدع أحدًا يحبطك.
عاطفيًا: لا شيء يقلق علاقتك بالحبيب ولن تتوانى عن الوقوف إلى جانبه. بعض الأشخاص يحاولون الإيقاع بينكما.
صحيًا: ثق بما يطلبه منك اختصاصي التغذية، فهو لا يفرض عليك شيئًا قد يضر بك.
الجدي
مهنيًا: لا تتمادَ في أفكارك السود، بل ضع حدًّا لها، وغضّ النظر عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء وشوائب.
عاطفيًا: تحسّن كبير في العلاقة مع الشريك، بعد الأزمة التي نشبت بينكما بسبب تدخلات بعض المقرّبين.
صحيًا: تجنب قدر المستطاع رفع أشياء ثقيلة تحاشيًا للإصابة بآلام في الظهر.
الدلو
مهنيًا: العودة إلى ملفات الماضي، قد تفتح أمامك أفقًا جديدة وتساعدك على مواجهة بعض الصعوبات في العمل.
عاطفيًا: تمر بمرحلة ممتازة من العلاقة بالحبيب. لا تهمل مشاعره وخصص له المزيد من الوقت.
صحيًا: كثرة التقاعس وملازمة البيت وتناول الطعام بكثرة لا ينتج منها إلا الضرر. حذار.
الحوت
مهنيًا: يبتسم لك الحظ وقد يعني نجاحًا، لذا من الأفضل أن تبحث عن الأنسب لتفادي الوقوع في الخطأ.
عاطفيًا: لا تترك الفراغ العاطفي يسيطر عليك وحاول أن تخرج منه. عليك أن تعمل بجهد أكبر كي تنجح علاقتك بمن تحب.
صحيًا: حتى لو شعرت بأن الطقس دافئ نوعًا ما، لا تخرج من المنزل بثياب خفيفة.
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