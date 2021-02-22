حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 22 فبراير 2021

مهنيًا: النيات المبيتة عند بعض الزملاء لن تكون في مصلحتك، فبادر اليوم قبل الغد إلى توضيح وجهة نظرك عبر رسائل صارمة.عاطفيًا: تحاش قدر الإمكان الغيرة العائلية، غيرة تشتت تفكيرك وتؤدي بك الى نتيجة غير محمودة.صحيًا: لا توفر أي فرصة للسفر في رحلات ترفيهية أو سياحية، فهي ضرورية للراحة من ضغط العمل.

الثور

مهنيًا: أجواء العمل المريحة تساعد في إنجاز الأعمال المطلوبة منك على أكمل وجه.

عاطفيًا: عليك أن تلتقي الشريك في مكان هادئ، وهذا يساعد على توضيح الأمور.

صحيًا: استشارة الطبيب بين وقت آخر ضرورية، ولا سيما مع التقدّم في السن.



مهنيًا: توقع ازدهارًا وتحسنًا في الأمور المادية اليوم، فالأزمة التي كنت تمر بها تنتهي قريبًا.عاطفيًا: لا تتسرّع في قراراتك العاطفية وفكر بهدوء أكثر. كن حكيمًا في تعاطيك مع الشريك.صحيًا: لا تخرج من المنزل بعد الاستحمام مباشرة، فقد تصاب بنزلة برد.

السرطان

مهنيًا: تنطلق اليوم إلى عملك بالكثير من الحماسة بعد فترة من الركود.

عاطفيًا: لا تخفِ مشاعرك عن الحبيب وصارحه بها. الثقة ضرورية لاستمرار نجاح العلاقة.

صحيًا: كن على ثقة تامة أن ممارسة الرياضة ولو على نحو غير منتظم مفيدة للجسم.

الأسد

مهنيًا: الوقت غير ملائم للقيام بمغامرة جديدة. حذار الفوضى والغش. لا توسّع دائرة التحرّك قبل درس المعطيات بدقة.

عاطفيًا: أنشد الهدوء والسلامة والتناغم مع الشريك. ثابر على ما بدأت به، فهو وحده القادر على تغيير نمط حياتك.

صحيًا: إياك والتدهور الصحي الذي يصيبك منذ مدة، استشر طبيبك بأسرع وقت.

العذراء

مهنيًا: حاول تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيرًا ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور.

عاطفيًا: إخف جانبك السلبي أمام الشريك كلما واجهت ضغوطًا في حياتك العملية. فهو لن يتحمل منك ذلك طويلًا.

صحيًا: أنى توجهت هذه الأيام رأيت الناس يمارسون الرياضة، فلم لا تتشبه بهم؟

الميزان

مهنيًا: حاول أن تكون أكثر إيجابية إذا أردت تعزيز موقعك في العمل ضمن صفوف النخبة.

عاطفيًا: خداع الحبيب يكون في غير مصلحتك في التعامل معه، وخصوصًا أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك.

صحيًا: تكثر من السهر وشرب الكحول، وغير مدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور.

العقرب

مهنيًا: لا تعتقد أن من الأفضل تأجيل خططك، بل نفّذ عندما تدعو الحاجة، وخصوصًا أنّ الديناميكية لا تنقصك والمخيّلة تثريك بأفكار جيدة.

عاطفيًا: تسحر القلوب بجاذبيتك التي تتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم.

صحيًا: تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة.

القوس

مهنيًا:عليك أن تبتعد عن المشاعر في اتخاذ قرارات حاسمة اليوم. ثق بقدراتك على التفوق ولا تدع أحدًا يحبطك.

عاطفيًا: لا شيء يقلق علاقتك بالحبيب ولن تتوانى عن الوقوف إلى جانبه. بعض الأشخاص يحاولون الإيقاع بينكما.

صحيًا: ثق بما يطلبه منك اختصاصي التغذية، فهو لا يفرض عليك شيئًا قد يضر بك.

الجدي

مهنيًا: لا تتمادَ في أفكارك السود، بل ضع حدًّا لها، وغضّ النظر عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء وشوائب.

عاطفيًا: تحسّن كبير في العلاقة مع الشريك، بعد الأزمة التي نشبت بينكما بسبب تدخلات بعض المقرّبين.

صحيًا: تجنب قدر المستطاع رفع أشياء ثقيلة تحاشيًا للإصابة بآلام في الظهر.

الدلو

مهنيًا: العودة إلى ملفات الماضي، قد تفتح أمامك أفقًا جديدة وتساعدك على مواجهة بعض الصعوبات في العمل.

عاطفيًا: تمر بمرحلة ممتازة من العلاقة بالحبيب. لا تهمل مشاعره وخصص له المزيد من الوقت.

صحيًا: كثرة التقاعس وملازمة البيت وتناول الطعام بكثرة لا ينتج منها إلا الضرر. حذار.

الحوت

مهنيًا: يبتسم لك الحظ وقد يعني نجاحًا، لذا من الأفضل أن تبحث عن الأنسب لتفادي الوقوع في الخطأ.

عاطفيًا: لا تترك الفراغ العاطفي يسيطر عليك وحاول أن تخرج منه. عليك أن تعمل بجهد أكبر كي تنجح علاقتك بمن تحب.

صحيًا: حتى لو شعرت بأن الطقس دافئ نوعًا ما، لا تخرج من المنزل بثياب خفيفة.