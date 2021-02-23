حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 23 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الحمل اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 والتي جاءت على النحو التالي:مهنيًا: احذر اليوم تشويه كلامك أو الوقوع في مغالطات مهنية، وانتبه من بعض الأوضاع الشخصية غير المستقرّة.

عاطفيًا: تكون انطوائيًا بشكل غريب اليوم، سماؤك العاطفية كئيبة، لكن لا بد من أن تتحسّن الأمور تدريجيا.

صحيًا: خفف قدر المستطاع من المقالي والنشويات، واختر لائحة طعام صحية وخالية من الدهون.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.