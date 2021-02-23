وكانت مباراة الفارس الأبيض الأولى في دور المجموعات ضد مولودية الجزائر في القاهرة، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، أما الفريق السنغال فقد خسر من الترجي بصعوبة بهدفين لهدف.
وبعيدًا عن فنيات المباراة، فيمكن لبعض توقعات الأبراج ـن تتنبأ بحال لاعبي الفريق، خلال المباراة التي يحتاج فيها نادي الزمالك الفوز لتعويض التعادل في المباراة الأولى أمام مولودية الجزائر.
حظوظ لاعبي الزمالك:
فرجاني ساسي:
من اللاعبين الذين ينتمون إلى برج الحوت، والذي يواجه بعض التعثرات على الصعيد المهني، لذا عليه التركيز في المباراة.
طارق حامد:
تنبأت خبيرة الأبراج للاعب طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، والذي ينتمي لبرج العقرب، بالتألق، محذرة من الإفراط في الحماسة التي تتحول إلى عصبية.
أبوجبل ومحمود علاء
توقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمدافع الزمالك محمود علاء، ومحمد أبوجبل حارس المرمى، صاحبا برج الدلو، بعض التعثرات، فمواليد برج الدلو يوجهون بعض المشاكل على المستوى المهني هذه الفترة.
بن شرقي
يعتبر اللاعب المغربي بن شرقي، من الصفقات الناجحة للفارس الأبيض، ينتمي لبرج الميزان الذي يعيش حالة من الاستقرار على الصعيد المهني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالع مبشر لنجوم الزمالك قبل لقاء تونجيت السنغالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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