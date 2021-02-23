حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء 23 فبراير 2021

الحمل
مهنيًا: احذر اليوم تشويه كلامك أو الوقوع في مغالطات مهنية، وانتبه من بعض الأوضاع الشخصية غير المستقرّة.
عاطفيًا: تكون أنطوائيًا بشكل غريب اليوم، سماؤك العاطفية كئيبة، لكن لا بد من أن تتحسّن الأمور تدريجيا.
صحيًا: خفف قدر المستطاع من المقالي والنشويات، واختر لائحة طعام صحية وخالية من الدهون.
الثور
مهنيًا: تتضاعف مكاسبك وتتحقق مطالبك وتحاول أن تجد وقت فراغ لتملأه بإنجاز جديد يحقق لك النجاح الأكيد.
عاطفيًا: تبدي بعض ردات الفعل الإيجابية فتتحسن الأجواء وتزول الاضطرابات بينك وبين الشريك.
صحيًا: لا يخلو الأمر من المرور بظروف صعبة، لكن التماسك ضروري في هذه الحالة.
الجوزاء
مهنيًا: تزدهر الأفكار والمشاعر وتشعر بالأمان، وربما تتفق مع المحيط على مشروع جديد وتجد الحلول لمشاكل سابقة.
عاطفيًا: الحبيب يطلب منك جوابًا نهائيًا حول مخططك لمستقبل علاقتك به، قدم له ما يسألك عنه.
صحيًا: قد تكون على موعد مع وضع صحي مقلق يزيد من سوء صحتك.
السرطان
مهنيًا: تراهن على شيء وتربح. وقد تستقطب المحبين والمعجبين، إلاّ أنك تخضع من تحب للامتحان والتجربة.
عاطفيًا: تعيد اليوم النظر في الكثير من الأمور التي تشعر أنك تسرعت بشأنها مع الشريك.
صحيًا: لا بأس من الانطلاق في نزهة ترفيهية مع الأصدقاء في نهاية الأسبوع.
الأسد
مهنيًا: قد تضطر إلى تأجيل سفر مثلًا، أو يطرأ ما يجعلك تعدّل في بعض المشاريع.
عاطفيًا: مساعدة الشريك في أوانها تكون مهمة جدًا، وتخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما.
صحيًا: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يوميًا، وحاول أن تضع حدًا لذلك.
العذراء
مهنيًا: شراكة ناجحة ومفاوضات مثمرة بشأن عقد أو اتفاق أو توقيع. قد تكتشف ما أخفي عنك أو تستاء من تصرّفات لبعض المقرّبين.
عاطفيًا: تتقرب من الحبيب أكثر فأكثر وتكتشف فيه أمورًا تجعلك تتعلق به كثيرًا.
صحيًا: تجنب قدر الإمكان كل ما قد يضر بصحتك، ولا سيما الأطعمة الدسمة.
الميزان
مهنيًا: الخلافات المتكررة قد تؤدي إلى صدامات غير محسوبة النتائج، فحاول أن تدع الأمور تسير بهدوء.
عاطفيًا: الصراحة بينك وبين الشريك أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا ما يدفعكما إلى تفعيل العلاقة على نحو أكبر.
صحيًا: لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي، بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها.
العقرب
مهنيًا: الشفافية تلفّ وضعك المهني، ويدوم ذلك طويلًا وتعود بعض الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر.
عاطفيًا: قد يتناهى إلى مسامعك ما لا تحبّه أو قد يقع اللامتوقع. حذار لئلا تصاب بجروح أو تعرف حوادث مؤلمة.
صحيًا: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، إذا فقدتها فقدت كل شيء وتصبح عاجزًا عن القيام بشيء.
القوس
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من عراقيل تواجه الخطوات وتزعج بعض الأعمال، ويزول الالتباس.
عاطفيا: عليك أن تتأقلم مع تصرفات الحبيب إن كنت تنوي الاستمرار بهذه العلاقة.
صحيًا: لا مفر من الاهتمام بالصحة إذا وصلت الأمور إلى أقصى حد من السوء.
الجدي
مهنيًا: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة لإحداث تغيير كبير، أوللإقدام على مغامرة استثنائية.
عاطفيًا: تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عددًا من الرسائل التي تفرح قلبك وتشعرك بالاطمئنان.
صحيًا: تجنب قدر الإمكان تناول الزيتون بكثرة وخصوصًا قبل النوم.
الدلو
مهنيًا: عليك أن تكون أكثر تفاؤلًا، وخصوصًا أنك ستقدم على فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة على الأصعدة كافة.
عاطفيًا: لا تنتظر مبادرة الشريك لتعبّر له عن مشاعرك، فهذا يمنحكما مزيدًا من الاستقرار العاطفي.
صحيًا: الإهمال المتواصل للصحة بدون محاولة التعويض عن ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة.
الحوت
مهنيًا: تميل إلى المشاركة في ندوات ومؤتمرات وإلى تلبية الدعوات الاجتماعية. حان الوقت لتهتم بقدراتك الفكرية.
عاطفيًا: تشعر بعواطف جميله تجاه شخص تعرفت إليه أخيرًا. عليك أن تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن علاقتك بمن تحب.
صحيًا: إذا كانت صحتك بخير فأنت بخير، حاول أن تبقى كذلك باستمرار.
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