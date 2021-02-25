حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 25 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:



مهنيا: تستطيع إنجاز عملك في وقت قصير، ابحث عن أفكار جديدة واستشير أصحاب الخبرة لتكون أفضل في مجالك.

عاطفيا: حاول أن تخرج من دائرة الحبيب الذي تحبس نفسك فيها، محاولة صعبة ولكنك تستطيع، حبك دائما يمنح الآخرين السعادة والاهتمام والأمان.

صحيا: تغيرات الجو تفرض نفسها حاول أن تأخذ حذرك ولا تتعرض للهواء البارد واشرب الكثير من السوائل الدافئة.



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