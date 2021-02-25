حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 25 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجوزاء على النحو التالي:



مهنيا: أنت متميز في مجال عملك الأمر الذي من الممكن أن يولد شعور بالغيرة والحقد من زملائك، لذلك حاول أن تحسن علاقتك بهم تجنب لحدوث ذلك.

عاطفيا: الوقت مناسب لتوطيد علاقتك مع حبيبك، فإذا كنت قد أهملته كثيرا الفترة السابقة حاول أن ترجعه لك وتصلح علاقتك معه وتعطيه السعادة الذي يستحقها.

صحيا: ضغوط العمل من الممكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق والتعب، حاول ان تأخذ فترة راحة ولا تجهد نفسك أكثر من المطلوب.



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