حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 25 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:



مهنيا: لديك أفكار كثيرة تجعلك مميز في عملك ولكن حاول أكثر أن تندمج وسط الآخرين في العمل وتستفيد من تجاربهم، ستكون الأمور أفضل بالنسبة لك.

عاطفيا: تشعر بالحنين للحبيب وتفكر به كثيرا رغم أنك من وضعت الحواجز بينكم، هو يعلم بقدر الضغوط والظروف التي تمر بها.

صحيا: لا تجهد نفسك أكثر من اللازم ولا تحمل أغراض ثقيلة حتى لا تتعرض لوجع الظهر وحافظ على صحتك جيدا.



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