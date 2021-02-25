حظك اليوم.. برج القوس الخميس 25 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:



مهنيا: تعشق عملك وتعطي فيه كثيرا وهذا أكثر ما يميزك عن غيرك، ولكن لا تفقد طاقتك كلها وتهدرها بدون داعي، ركز على الأسس التي تحقق أهدافك.

عاطفيا: تغيير كبير في حياتك ونقلة جديدة تبعدك عن احبابك وتغير طريقة تفكيرك في علاقاتك العاطفية، فرصة مثالية لك لتعرف ذاتك أكثر وتطور من نفسك.

صحيا: ابتعد عن كل ما يسبب لك السمنة وحافظ على وزنك واحرص على تناول الطعام الصحي الذي يمنحك الطاقة والنشاط.



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