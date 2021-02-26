حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 26 يناير 2021

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحوت على النحو التالي:مهنيًا: يوم التعاون والدعم وقد تجد نفسك في لحظة ما منكبًّا على تأدية دور ناشط ومساعد في مجتمعك.

عاطفيًا: عليك أن تمنح الشريك المزيد من الوقت لشرح موقفه من كل الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيرًا تخطي أي سوء تفاهم مستقبلي.

صحيًا: الإكثار من شرب العصير الطبيعي مفيد في الشتاء.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.