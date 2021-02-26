حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 26 يناير 2021

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:مهنيًا: لا تكن متذمرًا مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي مشكلة تعترض طريقك.

عاطفيًا: تعامل مع الشريك بحكمة وهدوء، فهو حساس أكثر من اللزوم، لكنه في الوقت نفسه ليس سهلًا كما تتصور.

صحيًا: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها خيط رفيع، القرار بيدك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.