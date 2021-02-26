حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 26 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: هذا اليوم يعتمد الجميع على كل كلمة من كلماتك، سترى العالم عند قدميك.عاطفيًا: إخلاصك يشرق من خلال أي شئ تعمله، وهذا ما يجذب الشريك إليك في كل الحالات.صحيًا: عنوان المرحلة الحالية الحذر والانتباه فى الوضع الصحي.

الثور

مهنيًا: إذا تسلمت دفة القيادة في العمل، فعليك أن تثبت للجميع أنك جاهز وأهل للثقة.

عاطفيًا: إذا كانت الشكوك في مكانها، فعليك أن تظهر الحقيقة إلى العلن حتى لا تلام.

صحيًا: لا تعر انتقادات الآخرين انتباه ولا تدعها تثير أعصابك.

الجوزاء

مهنيًا: قد لا تجلس في مكتبك كثيرًا اليوم وتضطر إلى عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات.

عاطفيًا: قد تختلف في وجهة نظرك مع الحبيب، ولكن لا تدع هذا الخلاف يكبر.

صحيًا: من المفيد الخضوع بين حين وآخر لجلسة تدليك.

السرطان

مهنيًا: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل.

عاطفيًا: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر.

صحيًا: تمر بظروف صعبة تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.

الأسد

مهنيًا: يلف الغموض مستقبلك المهني، لكن ذلك لن يدوم طويلًا وتعود الأمور إلى سابق عهدها.

عاطفيًا: شخص نمّام يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك قريبًا.

صحيًا: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراب وانزعاج.

العذراء

مهنيًا: لا تكن متذمرًا مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي مشكلة تعترض طريقك.

عاطفيًا: تعامل مع الشريك بحكمة وهدوء، فهو حساس أكثر من اللزوم، لكنه في الوقت نفسه ليس سهلًا كما تتصور.

صحيًا: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها خيط رفيع، القرار بيدك.

الميزان

مهنيًا: العمل المضني الذي تقوم به غير سهل على الإطلاق، لكن تكون له انعكاسات إيجابية أبرزها النجاح.

عاطفيًا: أن يكون الشريك من أقرب الناس إليك، فهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما.

صحيًا: تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب.

العقرب

مهنيًا: ينتابك شعور بالارتياح الكبير، ولن تعجز عن فهم المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

عاطفيًا: الوضع العاطفي لا يشكو أي جفاء، وبانتظارك ارتياح عاطفي ومناخ جميل يفرض نفسه.

صحيًا: حاول أن تلهي نفسك بأي شيء يسليك ما عدا الأكل.

القوس

مهنيًا: كن حذرًا وذكيا وواجه المستجدات بحكمة.

عاطفيًا: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك.

صحيًا: تناول بعض الخضراوات وهي نيئة غير مضر، لكن يستحسن عدم الإكثار من تناولها.

الجدي

مهنيًا: إرادتك القوية وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها.

عاطفيًا: اللقاء مع الشريك قد يكون مثمرًا، خاصة بعد القطيعة التي نشأت بينكما بسبب قلة الثقة.

صحيًا: قم بين الحين والآخر بتمارين رياضية للمعدة أو للكتفين أو لعضلات الفخذين.

الدلو

مهنيًا: حاول أن تكون أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع.

عاطفيًا: عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصًا بعد فترة من الترقب بينكما.

صحيًا: إذا كنت من أصحاب القلوب الضعيtة يستحسن أن تشاهد أفلام الرعب وحدك.

الحوت

مهنيًا: يوم التعاون والدعم وقد تجد نفسك في لحظة ما منكبًّا على تأدية دور ناشط ومساعد في مجتمعك.

عاطفيًا: عليك أن تمنح الشريك المزيد من الوقت لشرح موقفه من كل الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيرًا تخطي أي سوء تفاهم مستقبلي.

صحيًا: الإكثار من شرب العصير الطبيعي مفيد في الشتاء.