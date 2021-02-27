حظك اليوم.. برج العقرب السبت 27 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:مهنيا: يجب أن تستمع لنصائح من حولك وتتخلص من عصبيتك الزائدة حتى تمر هذه الفترة، راجع نفسك وحساباتك جيدا لتعلم كيف ستكون الأيام القادمة بالنسبه لك.

عاطفيا: عليك أن تتفهم شريك حياتك وتعمل على احتوائه، العلاقة بينكما تأثرت كثيرا الفترة الماضية بسبب التوتر وضغوط الحياة عليكما.

صحيا: حاول الاستمرار على ممارسة الرياضة الخفيفة التي تساعد عن تجديد نشاط جسمك وتصفية ذهنك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.