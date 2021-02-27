حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 27 فبراير 2021

الحمل
مهنيا: تحتاج أن تبذل جهد كبير في عملك ومهنتك حتى تحقق النجاح الذي ترغب به، انجز أعمالك فالتوفيق حليفك.
عاطفيا: تسببت تصرفات شريكك في الفترة الأخيرة في زيادة الفجوة بينكما، طاقة حزن داخلك بسببه، أنت تعلم أنه يحبك ولكن تصرفاته دائما تشعرك عكس ذلك.
صحيا: تشعر ببعض الأرق والخمول بسبب عدم نومك بشكل منتظم، توقف عن السهر ونام عدد ساعات كافية لراحة جسدك.
الثور
مهنيا: أنت شخص عنيد وقادر علي تخطي المشاكل وذلك هو سر نجاحك، عليك الكثير من الضغوط هذه الفترة، خذ الأمور بشكل إيجابي ولا تقلق الأمور سوف تتحسن.
عاطفيا: كن حذر من الدخول في مشاكل مع الشريك أو الدخول في حوارات غير مجدية لكم تكون السبب في بعد المسافات بينكم أكثر من اللازم.
صحيا: الضغوط النفسية والعملية التي تتعرض لها تسبب لك مشاكل صحية، بانتهاء هذه الضغوط سوف تتحسن صحتك للأفضل.
الجوزاء
مهنيا: تواجهك بعض المشاكل التي تظهر لك حقيقة الكثير من حولك، تعاَمل باتزان وصبر وتحلى بمرونتك المعهودة التي هي سر نجاحك.
عاطفيا: اصلح ما أفسدته مع الحبيب قبل فوات الأوان، حتى لا يبتعد عنك وتشعر بالندم لما فعلت معه وقت لا ينفع الندم.
صحيا: اشرب الكثير من الماء لأنه يساعد علي تجديد نشاطك ويساهم يحرق الدهون بشكل الكبير.
السرطان
مهنيا: أنت قادر على حل أي مشكلات تواجهك لأنك تتمتع بشخصية قوية ومتزنة، عندك الكثير من الأخبار الجيدة بالعمل خلال الفترة القادمة.
عاطفيا: عليك أن تكون شخص متفهم لشخصية شريكك، تصرف معه بحكمه وتوقف عن العناد الذي يزيد من التوتر في علاقتكما العاطفية.
صحيا: تحتاج أن تأخذ قسط من الراحة ولا تأخد الكثير من المسكنات التي تضر بصحتك، والتزم بتعليمات الطبيب حتى تمر هذه الفترة بسلام.
الأسد
مهنيا: فترة مهنية جيدة، بداية لشراكة أو صفقة جديدة، ممكن ترقية في مجال عملك تفرق معك كثيرا الفترة القادمة، أظهر التخطيط السليم والعمل الجيد.
عاطفيا: تبدو وحيدا هذه الفترة، فعدم تفهمك لطبيعة العلاقه العاطفية جعلتك تصل لحائط مسدود، فكر بموضوعية أكثر لتخرج من هذه المرحله لحياة أكثر سعادة.
صحيا: صحتك تبدو جيدة ولكن التزم بالطعام الصحي والوجبات اليومية لتكون في أفضل حال.
العذراء
مهنيا: إذا كنت تخطط لعمل جديد أو لشراء عقار أو شراكة جديدة فالوقت مناسب لتقوم بهذه الصفقة، لديل أخبار جيدة وفرص استغلها.
عاطفيا: هذه الفترة ليست مناسبة لإنهاء أو بداية أي علاقات، تحلى بالصبر حتى تستطيع أن تفكر جيدا وتأخذ القرار السليم.
صحيا: قد تتحمل الكثير من الضغوط التي تشعرك بالإجهاد، حاول أن تأخذ قسط من الراحة وتجدد نشاطك.
الميزان
مهنيا: مجال عملك يبدو على مايرام، خطواتك ناجحة بشكل ملحوظ ولكن إياك والعصبية الزائدة التي تجعلك تفهم الكثير من الأمور بشكل خاطئ، اظهر أفضل ما لديك.
عاطفيا: كن مستعد لبعض الأخبار الجيدة من الحبيب، وإذا كنت عازبا فالوقت مناسب لتجد شريك حياتك المناسب لك.
صحيا: إذا خرجت من المنزل اتخذ الإجراءات الوقائية واغسل يديك جيدا حتى تتجنب أن تصاب بأي عدوى نتيجه إهمالك.
العقرب
مهنيا: يجب أن تستمع لنصائح من حولك وتتخلص من عصبيتك الزائدة حتى تمر هذه الفترة، راجع نفسك وحساباتك جيدا لتعلم كيف ستكون الأيام القادمة بالنسبة لك.
عاطفيا: عليك أن تتفهم شريك حياتك وتعمل على احتوائه، العلاقة بينكما تأثرت كثيرا الفترة الماضية بسبب التوتر وضغوط الحياة عليكما.
صحيا: حاول الاستمرار على ممارسة الرياضة الخفيفة التي تساعد عن تجديد نشاط جسمك وتصفية ذهنك.
القوس
مهنيا: قد تحصل على نصيحة من شخص ما في العمل، يفتح لك مجال جديد، تصرف بشكل مناسب وفكر جيدا فيمكنك زيادة دخلك بشكل أكبر وأفضل.
عاطفيا: حبيبك القديم يحاول العودة إلى حياتك من جديد، فكر جيدا قبل أن تأخذ قرار بالرجوع أو إنهاء العلاقة.
صحيا: يبدو عليك علامات القلق والتوتر والإرهاق، أنت تحتاج إلى تنظيم مواعيد نومك والتقليل من التفكير الزائد في كل شئ.
الجدي
مهنيا: يجب أن تثق بنفسك أكثر من ذلك ولا تتأثر بانتقاد الآخرين لك، استفيد من هذه الانتقادات في تحسن مستواك المهني ولا تستسلم للإحباط.
عاطفيا: يجب أن تحسن علاقتك بالشريك الفترة القادمة ولا تثير المشاكل والخلافات بينكما، وحاول إصلاح ما أفسدت الفترة السابقة.
صحيا: يجب تغيير نظامك الغذائي وتناول الطعام الصحي الذي يحتوي على العناصر المفيدة لجسمك.
الدلو
مهنيا: عملك يسير على مايرام، ولكن هناك بعض المشكلات الصغيرة التي تثير إزعاجك، ولكنها ستمر سريعا، فقط سيطر على انفعالاتك قدر المستطاع.
عاطفيا: حياتك العاطفية لاتبدو مثالية، تحتاج أكثر إلى التفكير المتزن لكي تجد حلا للخروج من تلك الحالة سريعا وإنهاء هذه المشاكل.
صحيا: اعتمادك على الوجبات السريعة الدسمة لها تأثير كبير على صحتك بالسلب وزيادة وزنك، حاول استبدالها بالوجبات الصحية أكثر.
الحوت
مهنيا: يجب أن تنظم مواعيد عملك ولا تهدر وقتك وطاقتك في الأعمال التي لا فائدة منها، حتى تستطيع أن تتقن أعمالك المهمة وتبتكر أفكار جديدة.
عاطفيا: لا تعاند الشريك وحاول أن تكون مرن أكثر معه، لأن العند وسوء التصرف سوف يولد الكثير من المشاكل بينكما.
صحيا: يجب أن تحرص على تناول الكالسيوم والفيتامينات لتحافظ على صحة عظامك وجسمك.
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