حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 28 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الأحد لبرج العقرب على النحو التالي:مهنيا: تحتاج أن تفصل عملك عن حياتك الشخصية حتى لا يتأثر عملك بالسلب، كذلك لا تكون عاطفيا أكثر من اللزوم في أمورك العملية لأن هذا يضرك كثيرا.

عاطفيا: شريكك يعرف جيدا نقط ضعفك، ويحاول أن يستغل مشاعرك وعواطفك، لا تكن متساهل معه في ضغطه عليك وكن حاسم في قراراتك.

صحيا: أنت تأكل الكثير من الأكل الدسم الذي يضر بصحتك كثيرا، كذلك لا تهتم بأخذ الفيتامينات والتي يحتاجها جسمك، عوض ذلك في أكل الفاكهة والخضروات الطازجة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.