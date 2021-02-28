حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 28 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:مهنيًا: أنت موهوب ولديك قدرات تؤهلك أن تكون قائد على فريقك في العمل، مشكلتك هي مزاجك المتقلب وعصبيتك الزائدة، الفرصة متاحة فلا تضيعها من يدك.

عاطفيًا: اهتمامك بشريك حياتك الفترة الأخيرة سوف يزيل كثيرًا من التوتر بينكم، ويزيد من حالة التفاهم والحوار الذي يصلكم لنقطة لحل مشاكلكم.

صحيًا: لا تجعل كثرة الأعمال والأعباء الحياتية تلهيك عن الاهتمام بصحتك ومظهرك الخارجي، حافظ علي جمالك ورشاقتك ولا تهمل في نفسك أبدًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.