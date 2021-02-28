حظك اليوم.. برج القوس الأحد 28 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم لبرج القوس، على النحو التالي:مهنيًا: رغبتك في الحصول علي إجازة بضعة أيام تزيد من متاعبك وتراكم المهام عليك، ليس هذا الوقت المناسب لأي عطلات في عملك، ركز جيدًا لأن هناك تطورات جيدة سوف تنقلك إلى مكانة أفضل بكثير.

عاطفيًا: الغموض والعند يسيطران علي علاقتك العاطفية، مما يستنزف طاقتك، ويؤثر علي حالتك المزاجية وتعاملك مع الآخرين، لا تحزن فشريكك يحبك، ولكن هو لايعرف كيف يعبر عن مشاعره.

صحيًا: اكثارك من الطعام الغير صحي وكثرة تفكيرك والضغوط التي تتعرض لها تزيد من سوء نفسيتك وزيادة وزنك، الموضوع بسيط فقط يحتاج منك الإرادة لتتخطي ذلك بسهولة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.