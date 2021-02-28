حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 28 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:مهنيًا: تزيد أعباءك ومسئولياتك المهنية وتتوسع في عملك أكثر، ممكن أن تبدأ عمل جديد، فحاول أن تنسق أمورك وتنظم وقتك حتي لا تتشتت في إدارة عملك.

عاطفيًا: شعورك بعدم الأمان والقلق جعلوك لا تثق بمشاعر الشريك، لاتفكر كثيرًا في الأسباب التي تسببت في ذلك، فهو يعرف أنك ستلتمس له الاعذار لأنك تعرفه جيدًا.

صحيًا: أنت جيد في رعاية الآخرين لكنك مهمل في صحتك كثيرًا، وهذا خطأ كبير تقع به وسوف يفقدك توازنك فجاءة فأحذر واهتم بصحتك بشكل أفضل.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.