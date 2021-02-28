حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 28 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الأحد لبرج الجوزاء على النحو التالي:مهنيا: تحاول أخذ قرار في مشكلة معلقة منذ فترة، استشر أصحاب الخبرة ولا تتهور في قرراتك، أنت على قدر من المسؤولية التي تجعلك تتخطى هذه المشكلة.

عاطفيا: شخص يراقبك ويتابعك عن بعد، من الممكن أن يتحدث معك قريبا وسيعجبك أسلوبه وطريقته وتدخل في علاقة تغير مسار حياتك.

صحيا: تعاني من الاجهاد الذهني بسبب كثرة التفكير في مشاكلك الحياتية، تحتاج أن تفصل عن الواقع وتغير من نفسيتك لتتحسن وتستعيد نشاطك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.