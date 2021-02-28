حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 28 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الأحد لبرج الحوت على النحو التالي:مهنيا: اليوم يحتاج منك قدر من الشجاعة لتحقق ما تريد وتطور عملك وتصل للمكانه التي تريد قريبا.

عاطفيا: أخبار جيدة يحملها لك شريكك، وسوف تجد الفرحة المتنظرة التي طالما حلمت بها، الفترة السابقة كانت سيئة جدا عليك.

صحيا: النوم المتقطع يقلقك جدا ويؤثر على صحتك، تحتاج لتظيم طعام ونومك، وممارسة أنشطة تعيد لك شغفك على الحياة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.