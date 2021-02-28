حظك اليوم.. برج الثور الأحد 28 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:مهنيًا: هذه الفترة ليست أفضل شيء عليك، تمر بمفاجآت غير سارة، ولديك مطالب ستقابل بالرفض، ولكن بصبرك وقوة إرادتك سوف تجتاز هذه المشاكل.

عاطفيا: أسلوبك حاد في التعامل مع شريكك بعض الشيء، واضح أنه مشغول عنك ولكن هدوئك معه سوف يحسن من توتر علاقتكما، اتبع اسلوب مرن معه، لأنك تحتاج وجوده جانبك.

صحيًا: وعكة صحية سريعا ما تمر وتنتهي، خذ قسطً من الراحة واستشير الطبيب والتزم بتعليماته.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.