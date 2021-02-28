حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 28 فبراير 2021

مهنيا: ضغوط ومهام جديدة تزيد من أعبائك في العمل، وسوف تستطيع تحقيق إنجاز هام في عملك هذه الفترة.عاطفيا: افتح صفحة جديدة في علاقاتك كلها، حب نفسك أولا لتستطيع أن تعطي الحب لجميع من حولك، واستغل ذكائك في تحسين علاقتك مع شريكك.صحيا: صحتك تتحسن وتعود لطبيعتك ولكن استمر في الحفاظ عليها والطعام الصحي والحفاظ على وزنك.مهنيا: هذه الفترة ليست أفضل شئ عليك، تمر بمفاجآت غير سارة، ولديك مطالب ستقابل بالرفض، ولكن بصبرك وقوة إرادتك سوف تجتاز هذه المشاكل.عاطفيا: أسلوبك حاد في التعامل مع شريكك بعض الشئ، واضح أنه مشغول عنك ولكن هدوئك معه سوف يحسن من توتر علاقتكما، اتبع أسلوب مرن معه، لأنك تحتاج وجوده جانبك.صحيا: وعكة صحية سريعا ماتمر وتنتهي، خذ قسط من الراحة واستشير الطبيب والتزم بتعليماته.

الجوزاء

مهنيا: تحاول أخذ قرار في مشكلة معلقة منذ فترة، استشر أصحاب الخبرة ولا تتهور في قرراتك، أنت على قدر من المسؤولية التي تجعلك تتخطى هذه المشكلة.

عاطفيا: شخص يراقبك ويتابعك عن بعد، من الممكن أن يتحدث معك قريبا وسيعجبك أسلوبه وطريقته وتدخل في علاقة تغير مسار حياتك.

صحيا: تعاني من الإجهاد الذهني بسبب كثرة التفكير في مشاكلك الحياتية، تحتاج أن تفصل عن الواقع وتغير من نفسيتك لتتحسن وتستعيد نشاطك.

السرطان

مهنيا: أنت تخطط لمستقبلك المهني جيدا، تقدم للأمام وخذ الخطوة المناسبة لتحقق أهدافك وأحلامك، حدد أولوياتك ولا تشتت نفسك.

عاطفيا: لا تدخل في أكثر من علاقة في وقت واحد لأن ذلك سوف يأذي قلبك ويستنزف طاقتك، القلب لا يتسع إلا لحبيب واحد، إذا كان معك حافظ عليه.

صحيا: تعاني من الكسل بعض الشئ، بسبب الإرهاق الذي تعرضت له الفترة السابقة، لا تقلق صحتك جيدة حافظ عليها.

الأسد

مهنيا: كل الانتقادات التي تعرضت لها سابقا سوف تكون سبب في نجاحك الفترة القادمة، استمتع بثمار جهدك في عملك.

عاطفيا: قد تفكر في العودة إلى حبييك السابق مرة أخرى ولكن تخشى من رد فعله ناحيتك، اتخذ القرار الصحيح، وأوفي بوعودك إذا وعدت.

صحيا: أنت عرضة لبعض الأعراض السريعه لنزلة برد لكن سرعان ماتمر بسلام فلا تقلق واتبع الإجراءات الوقائية واشرب السوائل الدافئة.

العذراء

مهنيا: أنت موهوب ولديك قدرات تؤهلك أن تكون قائد على فريقك في العمل، مشكلتك هي مزاجك المتقلب وعصبيتك الزائدة، الفرصة سانحة فلا تضيعها من يدك.

عاطفيا: اهتمامك بشريك حياتك الفترة الأخيرة سوف يزيل كثيرا من التوتر بينكما ويزيد من حالة التفاهم والحوار الذي يصلكما لنقطة لحل مشاكلكما.

صحيا: لا تجعل كثرة الأعمال والأعباء الحياتية تلهيك عن الاهتمام بصحتك ومظهرك الخارجي، حافظ على جمالك ورشاقتك ولا تهمل في نفسك أبدا.

الميزان

مهنيا: تزيد أعباءك ومسئولياتك المهنية وتتوسع في عملك أكثر، ممكن أن تبدأ عمل جديد، فحاول أن تنسق أمورك وتنظم وقتك حتى لا تتشتت في إدارة عملك.

عاطفيا: شعورك بعدم الأمان والقلق جعلوك لا تثق بمشاعر الشريك، لا تفكر كثيرا في الأسباب التي تسببت في ذلك، فهو يعرف أنك ستلتمس له الأعذار لأنك تعرفه جيدا.

صحيا: أنت جيد في رعاية الآخرين لكنك مهمل في صحتك كثيرا، وهذا خطأ كبير تقع به وسوف يفقدك توازنك فجاءة فاحذر واهتم بصحتك بشكل أفضل.

عقرب

مهنيا: تحتاج أن تفصل عملك عن حياتك الشخصية حتى لا يتأثر عملك بالسلب، كذلك لا تكون عاطفياأاكثر من اللزوم في أمورك العملية لأن هذا يضرك كثيرا.

عاطفيا: شريكك يعرف جيدا نقط ضعفك، ويحاول أن يستغل مشاعرك وعواطفك، لا تكن متساهل معه في ضغطه عليك وكن حاسم في قراراتك.

صحيا: أنت تأكل الكثير من الأكل الدسم الذي يضر بصحتك كثيرا، كذلك لا تهتم بأخذ الفيتامينات والتي يحتاجها جسمك، عوض ذلك في تناول الفاكهة والخضروات الطازجة.

القوس

مهنيا: رغبتك في الحصول على إجازة بضعة أيام تزيد من متاعبك وتراكم المهام عليك، ليس هذا الوقت المناسب لأي عطلات في عملك، ركز جيدا لأن هناك تطورات جيدة سوف تنقلك إلى مكانة أفضل بكثير.

عاطفيا: الغموض والعند يسيطران على علاقتك العاطفية، مما يستنزف طاقتك، ويؤثر على حالتك المزاجية وتعاملك مع الآخرين، لا تحزن فشريكك يحبك ولكن هو لايعرف كيف يعبر عن مشاعره.

صحيا: أكثارك من الطعام غير الصحي وكثرة تفكيرك والضغوط التي تتعرض لها تزيد من سوء نفسيتك وزيادة وزنك، الموضوع بسيط فقط يحتاج منك الإرادة لتتخطى ذلك بسهولة.

الجدي

مهنيا: سوف يأتي لك العديد من الفرص التي تزيد من الأعباء عليك، حاول استغلال ذلك جيدا لأن العمل سوف يزيد عليك بشكل أكبر الفترة القادمة.

عاطفيا: علاقتك بدأت تتحسن مع شريكك، احرص على قضاء وقت أكبر معه، واستمع له جيدا، كلامه قليل ولكن يحمل الكثير من الحب لك، حاول كسر الروتين معه.

صحيا: صحتك جيدة ولكن طاقتك مستنزفة وهذا مايشعرك بالملل والخمول، مارس الرياضة البسيطة التي تعيد لك نشاطك وحيويتك.

الدلو

مهنيا: فترة مستقرة نوعا ما في عملك من الممكن أنك لا ترى أنك تحصل على ماتستحق أو لا تستطيع الوصول لما تريد، الفترة القادمة أفضل.

عاطفيا: هناك شخص يسعى لكسب قلبك وثقتك، ولكن للأسف أنت تتعامل معه بطريقة غير لائقة لحبه، حاول أن تحدد ما تريد حتى لا تحتار وتزيد من حيرته، أما أن تكون بقربه بحب أو تبتعد حتى لا تخسر ثقته بك.

صحيا: تعاني من التعب والإرهاق، وتشعر أن حالتك النفسية في أسواء حالتها، خذ استراحة محارب وأفصل عن الواقع.

الحوت

مهنيا: اليوم يحتاج منك قدر من الشجاعة لتحقق ما تريد وتطور عملك وتصل للمكانه التي تريد قريبا.

عاطفيا: أخبار جيدة يحملها لك شريكك، وسوف تجد الفرحة المتنظرة التي طالما حلمت بها، الفترة السابقة كانت سيئة جدا عليك.

صحيا: النوم المتقطع يقلقك جدا ويؤثر على صحتك، تحتاج لتظيم أكلك ونومك، وممارسة أنشطة تعيد لك شغفك على الحياة.