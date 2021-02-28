برج «القوس».. ماذا ينتظر مصطفى محمد في المستقبل بعد التألق مع جلطة سراي؟

ويتغنى جماهير فريق جلطة سراي بمصطفى محمد، بعد التألق الكبير الذى ظهر عليه، ففي 5 مباريات أحرز 6 أهداف، ليعتلي الفريق ترتيب الدورى التركي.
وبعيدًا عن فنيات اللاعب، فمصطفى محمد ينتمى لعائلة برج القوس. توقعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، الكثير من النجاحات للاعب على المستوى المهني.
ونصحت خبيرة الأبراج، بضرورة تجنب «محمد» الانتقادات والسير قدومًا نحو التألق والنجاح، وأيضًا تجنب العصبية والغرور.
كما نصحتة بتحاشي جميع المواقف التي تسبب العنف والغضب، وحاول الابتعاد عن المزعجين ومسببي القلق.
يمتاز أصحاب برج القوس بالانطلاق والحماس، والحيوية، كما أنهم يعشقون الحرية والسفر حول العالم والتعرف على الثّقافات الأخرى.
ودائمًا ما يسعون وراء طموحاتهم وشغفهم بشكل دؤوب ومتواصل، وهم أيضًا متفاؤلون دائمًا وفي حالة مرح، ما يجعل الإيجابية جزء لا يتجزأ من شخصياتهم.
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