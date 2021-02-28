توقعات الفلك لبرج الحمل: مشروع جديد وخروج الطاقة السلبية من الجسم

ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج الحمل:
توقعات برج الحمل عمليًا
برج الحمل فتح مشروع جديد او العمل بالسوشيال ميديا ونجاحات كثيرة وسوف تخرج من قوقعه الحسد واوهام السحر والطاقه السلبية، وسوف تقوم بتجنب بعض الأشخاص الضارين بحياتك والتخلص من أوراق قانونية وقضائية.
توقعات برج الحمل عاطفيا
توقعات الفلك لبرج الحمل عاطفيا سوف يكون هناك رجوع لحبيبك والبعض منكم لديه صلح مع الشريك.
توقعات برج الحمل صحيا
توقعات الفلك لبرج الحمل صحيا، سوف يحدث رمد الربيعي ومشاكل بالأكتاف والظهر.
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