مزق بالقدم وألم أسفل الظهر.. توقعات الفلك لبرج الثور خلال مارس

ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج الثور:
توقعات برج الثور عمليًا
سوف يدخل في عمل جديد يفرحه كثيرا، وسوف يحصل على شهرة كبيرة من خلال حديث السوشيال ميديا.
توقعات برج الثور عاطفيا
سوف يكون هناك علاقات متعدده للبعض، ورجوع للشريك بعد انتهاء السنة الفلكية.
توقعات برج الثور صحيا
مزق في القدم أو أسفل الظهر والألم بالأيد اليمنة، وتعب بصدر بسبب التدخين الزائد.
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