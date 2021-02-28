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مزق بالقدم وألم أسفل الظهر.. توقعات الفلك لبرج الثور خلال مارس

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تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج والتنجيم، ولكن القليل منا يعرفها، حيث إن لكل برج توقعاته الخاصة بها، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات شهر إله الحرب شهر مارس، سمي بإله الحرب لدى الروم حيث يبدأ مارس (في علم التنجيم) عندما تكون الشمس في برج الحوت وينتهي في برج الحمل، وفلكيا، عندما تبدأ الشمس في برج الدلو وتنتهى في برج الحوت.

ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج الثور:

توقعات برج الثور عمليًا
سوف يدخل في عمل جديد يفرحه كثيرا، وسوف يحصل على شهرة كبيرة من خلال حديث السوشيال ميديا.

توقعات برج الثور عاطفيا
سوف يكون هناك علاقات متعدده للبعض، ورجوع للشريك بعد انتهاء السنة الفلكية.

توقعات برج الثور صحيا
مزق في القدم أو أسفل الظهر والألم بالأيد اليمنة، وتعب بصدر بسبب التدخين الزائد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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