توقعات الفلك لبرج الجوزاء خلال شهر مارس.. فراق ومولود جديد

ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج الجوزاء:
توقعات برج الجوزاء عمليًا
توقعات برج الجوزاء مشروع عمل جيد لك وسوف تنتقل إلى منزل جديد، ولكن العمل لديك في حاله تأجيل وركود.
توقعات برج الجوزاء عاطفيًا
توقعات الفلك لبرج الجوزاء عاطفيا، الشريك يقف بجانبك ومنكم من لديه خيانه وسوف يفعل كل مابوسعه، للحفاظ على العلاقه وسوف يحدث تغير فلكي يغير كل مجرى حياتك، للبعض مولود جديد بالعائلة، وحاله فراق ووفاه للبعض من موليد العشريه الثانية.
توقعات برج الجوزاء صحيًا
تعاني من مرض شديد بالفم او عمليه بالبوسير والمعدة.
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