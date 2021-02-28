فوضى واكتئاب.. توقعات الفلك لبرج السرطان خلال مارس

تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج والتنجيم ولكن القليل منا يعرفها، حيث إن لكل برج توقعاته الخاصة بها، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات شهر إله الحرب، شهر مارس سمي بإله الحرب لدى الروم، حيث يبدأ مارس (في علم التنجيم) عندما تكون الشمس في برج الحوت وينتهي في برج الحمل، وفلكيا، عندما تبدأ الشمس في برج الدلو وتنتهي في برج الحوت.ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج السرطان:

توقعات برج السرطان عمليا

تشعر بفوضى في النصف الأول من شهر مارس ولكن سريعا ما ترجع، وتتقدم في عملك.

توقعات برج السرطان عاطفيا

توقعات الفلك لبرج السرطان، سوف يحدث لك حالة من الاكتئاب النفسي، وألم بالكتف والظهر.

توقعات برج السرطان صحيا

توقعات الفلك لبرج السرطان سوف ترجع للحبيب ولكنه بسبب مصلحة عامة.