حظك اليوم.. برج العقرب الاثنين 1 مارس 2021

مهنيًا: تمرّ بيوم من الأحداث المهمة التي تضطرك إلى الصبر والاستعانة بكل هدوئك للتغلّب على المستجدات.
عاطفيًا: تتخلص من الصراعات مع الشريك أو مع الزوج، وقد يطرب حبيبك للكلام الجميل الذي تغدقه عليه فيتقرب منك أكثر فأكثر.
صحيًا: يمكن التغلب على القلق والاضطراب باللجوء إلى عالم نفس.
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