حظك اليوم.. برج الجدي الاثنين 1 مارس 2021

مهنيًا: لن تدع الآخرين يتدخلون في شؤونك، خوفًا من تعريض وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.
عاطفيًا: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي وتبحث عن حب قديم محاولًا إحياءه، فيكون النجاح حليفك.
صحيًا: لكي يكون يومك مريحًا عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطًا.
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