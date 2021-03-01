حظك اليوم.. برج العذراء الاثنين 1 مارس 2021

مهنيًا: يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال، قد تتاح لك فرصة مناسبة لإدخال تغيير إيجابي على حياتك نظرًا إلى أهمية الارتباطات والمسؤوليات.
عاطفيًا: قد يكون التفاهم هو مفتاح كل الأمور المستعصية، وهذا يكون ولا شك في مصلحة علاقتك بالشريك حتمًا.
صحيًا: لا تغرق نفسك في مشاكل سطحية قد تسبب لك في ما بعد أزمة صحية أنت بغنى عنها.
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