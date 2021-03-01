حظك اليوم والتوقعات الفلكية الاثنين 1 مارس 2021

الحمل
مهنيًا: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر على تخطّي هذه الأمور بذكاء.
عاطفيًا: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزًا لذلك وضع له النقاط على الحروف.
صحيًا: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك، والرياضة هي أفضل الحلول.
الثور
مهنيًا: يحمل اليك هذا اليوم كمًّا من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة.
عاطفيًا:لا تكن متعدّد العلاقات وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء.
صحيًا: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية صحية.
الجوزاء
مهنيًا: تستفيد ماديًّا واجتماعيًّا من بعض التطوّرات، وتقطف ثمار التحرّكات المالية، وتأتيك المساعدة من زميل.
عاطفيًا: تشتاق الى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هي في نظرك لا تستدعي الاهتمام الكبير بها.
صحيًا: حدّد أولوياتك الصحية لكي تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك.
السرطان
مهنيًا: قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصًا أنّ الوضع بات لا يحتمل، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطال الجميع.
عاطفيًا: أعتبر اليوم مناسبًا جدًا لدعم العواطف والعلاقات، سعادة وطمأنينة وانسجام مع الشريك أكثر من أي وقت مضى.
صحيًا: ينتابك قلق دائم يسبب لك أرقًا وانزعاجًا بسبب ضغوط العمل المتواصلة.
الأسد
مهنيًا: تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن وضع مهني كان يضغط عليك ويثير قلقك ويوتر أجواءك العائلية.
عاطفيًا: لن تحتاج إلى من يتوسط بينك وبين الحبيب على الرغم من المشاحنات والصدامات بين المواقف والآراء، فأنت من سيبادر إلى التقرب منه.
صحيًا: مراحل استعادة العافية والنشاط قد تكون طويلة بعد الإهمال المتزايد للوضع الصحي.
العذراء
مهنيًا: يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال، قد تتاح لك فرصة مناسبة لإدخال تغيير إيجابي على حياتك نظرًا إلى أهمية الارتباطات والمسؤوليات.
عاطفيًا: قد يكون التفاهم هو مفتاح كل الأمور المستعصية، وهذا يكون ولا شك في مصلحة علاقتك بالشريك حتمًا.
صحيًا: لا تغرق نفسك في مشاكل سطحية قد تسبب لك في ما بعد أزمة صحية أنت بغنى عنها.
الميزان
مهنيًا: وصول القمر الى برجك يبشّر بفترة مليئة بالمستجدات، ويستمر الوضع على ما هو عليه طوال الأسبوع، وتكون النتائج على قدر الآمال والطموح.
عاطفيًا: تناسبك الظروف الحالية والتي تشجع على اجتياز العقبات وتذليلها وإن كانت هذه الاخيرة لن تظهر على الساحة حاليًا.
صحيًا: لا تغامر بمستقبلك الصحي على حساب ساعات عمل إضافية لن تغنيك.
العقرب
مهنيًا: تمرّ بيوم من الأحداث المهمة التي تضطرك إلى الصبر والاستعانة بكل هدوئك للتغلّب على المستجدات.
عاطفيًا: تتخلص من الصراعات مع الشريك أو مع الزوج، وقد يطرب حبيبك للكلام الجميل الذي تغدقه عليه فيتقرب منك أكثر فأكثر.
صحيًا: يمكن التغلب على القلق والاضطراب باللجوء إلى عالم نفس.
القوس
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم اكثر انفتاحًا على بعض المؤسسات والأفكار والزملاء، وتتحسن العلاقة بالمحيط الخارجي والمتنافسين.
عاطفيًا: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء إلى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبّر له عن حبك الكبير ومدى تعلقك به حتى آخر العمر.
صحيًا: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك.
الجدي
مهنيًا: لن تدع الآخرين يتدخلون في شؤونك، خوفًا من تعريض وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.
عاطفيًا: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي وتبحث عن حب قديم محاولًا إحياءه، فيكون النجاح حليفك.
صحيًا: لكي يكون يومك مريحًا عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطًا.
الدلو
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة، تتبادل الآراء مع أشخاص قادرين على نصحك، وقد تتبنى وجهة نظر جديدة.
عاطفيًا: تتخلص من سوء تفاهم مع الشريك وتظهر لك الحقيقة وتنكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحًا.
صحيًا: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر وتحطم وضعك الصحي، انتبه.
الحوت
مهنيًا: ينعشك هذا اليوم مهنيًا ويجعلك مقبلًا بحماسة كبيرة على الحياة وتتخذ قرارات مناسبة تنال إعجاب الجميع.
عاطفيًا:: يوم ممتاز، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك بينك وبين الحبيب على مختلف الصعد.
صحيًا: كن حريصًا على أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطًا في عملك.
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