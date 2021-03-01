حظك اليوم.. برج القوس الاثنين 1 مارس 2021

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم اكثر انفتاحًا على بعض المؤسسات والأفكار والزملاء، وتتحسن العلاقة بالمحيط الخارجي والمتنافسين.
عاطفيًا: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء إلى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبّر له عن حبك الكبير ومدى تعلقك به حتى آخر العمر.
صحيًا: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك.
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