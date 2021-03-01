حظك اليوم.. برج الجوزاء الاثنين 1 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الجوزاء الاثنين 1 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تستفيد ماديًّا واجتماعيًّا من بعض التطوّرات، وتقطف ثمار التحرّكات المالية، وتأتيك المساعدة من زميل.

عاطفيًا: تشتاق الى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هي في نظرك لا تستدعي الاهتمام الكبير بها.

صحيًا: حدّد أولوياتك الصحية لكي تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك.

