توقعات الفلك لبرج العذراء.. تحقيق حلمك وحجر أساس مشروع جديد

وسمي مارس بشهر "إله الحرب" لدى الروم، حيث يبدأ مارس (في علم التنجيم) عندما تكون الشمس في برج الحوت وينتهي في برج الحمل، وفلكيا، عندما تبدأ الشمس في برج الدلو وتنتهي في برج الحوت.
ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج العذراء:
توقعات برج العذراء عمليا
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لبعض يسعي إلى الوصول إلى القمة والنجاح من أجل جني المال، وسوف تعود المياة إلى مجاريها، والبعض سيكون لديه عتبة عمل أو شراكة بعمل جديد، وسوف تضع أول حجر أساس لمشروع، ولديك عتبة جديدة أنت والشريك أيضا.
توقعات برج العذراء عاطفيا
توقعات الفلك لبرج العذراء، رجوع للحبيب، وتشعر بالراحة والاطمئنان
توقعات برج العذراء صحيا
توقعات الفلك لبرج العذراء، آلام بالمعدة والعظم.
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