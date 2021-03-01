توقعات الفلك لبرج القوس.. ترقية جديدة وصحة جيدة

وسمي مارس بشهر "إله الحرب" لدى الروم، حيث يبدأ مارس (في علم التنجيم) عندما تكون الشمس في برج الحوت وينتهي في برج الحمل، وفلكيا، عندما تبدأ الشمس في برج الدلو وتنتهي في برج الحوت.
ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج القوس:
توقعات برج القوس عمليا
البعض لديه عمل جديد وسوف يربح المال الكثير، ويوفر كل احتياجات ويحدث له علاقة عاطفية جديدة بالعمل ويحب هذا الشخص ويعجب به، وتتسع علاقاتك وتتعدد الأعمال ويقوى عملك وتتحفز من أجل الحصول على ترقية
توقعات برج القوس صحيًا
توقعات الفلك لبرج القوس سوف تتمتع بصحة جيدة خلال شهر مارس.
توقعات برج القوس عاطفيًا
توقعات الفلك لبرج القوس رجوع للحبيب، وعلاقة ساحرة مليئة بالحب والعطاء.
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