ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج الحوت.
- عمليا
لديك أمر حائر به وعتبة جديدة سوف تنقل إليها وترتاح، وتستيقظ من غيبوبتك الطويلة التي تعطلت بها خلال العامين الماضيين، ولديك طاقة سحر شديد علي عقلك ودماغك ولكنك سوف تتخلص منها نهائيا، وتعمل بجدية كاملة وتجني ثمار تعبك وتدخر المال.
- عاطفيًا
سوف تعيش أجواء تصنعها أنت بيدك من أجل السلام الداخلي وراحة بالك مع الشريك، ولكن احذر من السرقة أو النصب والاحتيال.
- صحيًا
تشعر بالقلق والتوتر النفسي، ألم بالكتف والظهر والذراع الأيمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقعات الفلك لبرج الحوت: عتبة جديدة سوف تنتقل إليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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