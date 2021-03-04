ماذا يخبئ طالع برج معشوق الزمالكاوية أشرف بن شرقى؟

استطاع لاعب نادي الزمالك أشرف بن شرقي، أن يخطف الأنظار ويصعد على عرش التريند، وذلك بعدما تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة امتحان الفرقة الرابعة لكلية الحقوق جامعة سوهاج، تتضمن سؤال يفترض وفاة اللاعب المغربي.وأثار هذا السؤال الجدل وغضب محبي اللاعب المغربي، مطالبين بمعاقبة المسئول عن وضع الامتحان.

وبعيدا عن الواقعة، نرصد طالع النجم المغربي أشرف بن شرقي "معشوق الزمالكاوية" خلال الفترة القادمة، وفقا لتوقعات عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

ينتمي اللاعب المغربي لبرج الميزان، والذي وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية، سيشهد فى الفترة القادمة انفراجة على الصعيد المهني، بعد التعثر الذي كان يعاني منه مولود الميزان الفترة الماضية.

كما تنبأت لمولود برج الميزان، بالمزيد من النجاحات والاستقرار الفترة القادمة، الأمر الذي غاب عنهم الأيام الماضية، والذي شهد عدم استقرار على الصعيد المهني والعاطفي أيضا.

وطالبت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، من مولود برج الميزان، والذي ينتمي اليه أشرف بن شرقي، بضرورة تجنب العصبية المفرطة، لتحقيق النجاح.